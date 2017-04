DAX® (Daily) - Bären zeigen sich angriffslustig

Bären zeigen sich angriffslustig





Offenbar haben die Aktienbären am Osterwochenende mehr Energie auftanken können als

die Aktienbullen. Das suggeriert die gestrige Entwicklung beim DAX®, in deren Verlauf

nicht nur die Marke von 12.000 Punkten einen ernsthaften Test unterzogen wurde, sondern

auch die verbliebene Restkurslücke von Ende März bis auf wenige Zehntelpunkte geschlossen

wurde. Positiv festzuhalten ist, dass die runde 1000er-Marke auf Schlusskursbasis

nicht preisgegeben werden musste. Solange diese Bastion verteidigt wird, bleibt der

Ausblick für das deutsche Aktienbarometer konstruktiv, zumal die übergeordnete Einschätzung

(siehe Analyse von gestern) mittelfristig neue Rekordhochs jenseits von 12.376/91

Punkten nahelegt. Kurzfristig zeichnet sich mit Blick auf die technischen Indikatoren

auf Tagesbasis – Stochastik und MACD notieren unter ihren jeweiligen Triggerlinien

– aber maximal eine Seitwärtsbewegung ab. Unterhalb der angeführten Haltemarken bilden

verschiedene Hoch- und Tiefpunkte der vergangenen Monate bei rund 11.800 Punkten den

nächsten Anlaufbereich, bevor die Ausbruchszone vom Jahreswechsel 2016/17 bei gut

11.400 Punkten wieder auf die Agenda rückt.





















DAX® (Daily)











































