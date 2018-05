DAX® (Daily) - Ausbruch – vielfach bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Der Schlusskurs vom vergangenen Freitag auf Tageshoch hatte für den Wochenauftakt

beim DAX® hoffen lassen. Und tatsächlich: Die deutschen Standardwerte konnten aus

dem Sprung über die bekannte Schlüsselzone aus dem Tief des ersten Handelstags des

Jahres (12.745 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.670 Punkten) und einem Fibonacci-Level

(12.662 Punkten) weiter Kapital schlagen und damit auf Jahressicht ins Plus zurückkehren.

In den letzten Tagen hatten wir regelmäßig den Point & Figure-Chart des DAX® als bestätigenden

Faktor ins Feld geführt. Der Charme dieser aktuell etwas in Vergessenheit geratenden

Chartdarstellungsform liegt darin, dass sie das Marktrauschen herausfiltert und oftmals

sehr klare Signale generiert. Ein solches Investmentkaufsignal entstand zuletzt mit

dem Sprung über die Marke von 12.700 Punkten. Die horizontalen Hürden bildeten hier

zusammen mit dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn einen wichtigen Kreuzwiderstand, der

jetzt genommen wurde! Apropos alternative Chartdarstellungsformen: Der Heikin Ashi-Chart

des Aktienbarometers hat im April auf Monatsbasis eine „inside candle“ ausgeprägt.

In der Vergangenheit hat dieses Phänomen oftmals das Ende einer Korrektur markiert.

Per Saldo sitzen die Bullen derzeit am längeren Hebel.





















