DAX® (Daily) - Ausbruch auf wackeligen Beinen

Anschlusskäufe blieben gestern beim DAX® aus. Vielmehr kam es zu Gewinnmitnahmen im

Umfang von gut 100 Punkten, wobei das Aktienbarometer allerdings innerhalb der Handelsspanne

vom Vortag verblieb („inside day“). Letztlich rückt damit die alte Schlüsselzone aus

dem Tief des ersten Handelstags des Jahres (12.745 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt.

bei 12.665 Punkten) und einem Fibonacci-Level (12.662 Punkten) wieder ins Blickfeld.

Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es, ein

Rebreak dieser Bastion unbedingt zu verhindern. Als Spielverderber könnten sich dabei

die amerikanischen Standardwerte erweisen. Schließlich steht beim S&P 500® die Kreuzunterstützung

aus zwei unterschiedlichen Trendlinien sowie der Glättungslinie der letzten 200 Tage

bei rund 2.600 Punkten zur Disposition. Fällt diese Bastion, würde auch das US-Aktienbarometer

ernsthaften charttechnischen Schaden nehmen. Der dort auf dieser Basis ausgeprägte

„Hammer“ sorgt für einen Hoffnungsschimmer. Alles in allem hängt das „wohl und wehe“

beim DAX® – wie so oft – von der Entwicklung in den USA ab.





















