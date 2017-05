DAX® (Daily) - 200-Stunden-Linie bietet Halt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Die Abgabebereitschaft des Vortages fand gestern beim DAX® zunächst eine unmittelbareFortsetzung. Im weiteren Handelsverlauf erwies sich die 200-Stunden-Linie (akt. bei12.502 Punkten) allerdings als Unterstützung. Die anschließende Erholung sorgt fürdie Ausprägung eines sog. „Hammers“, was signalisiert, dass sich die Bullen nichtkampflos geschlagen geben werden. Da aber der trendfolgende MACD gerade seine Signallinievon oben nach unten durchschnitten hat, möchten wir an dieser Stelle nochmals unserStopp-Level für die deutschen Standardwerte hervorheben. Als Absicherung prädestiniertsind unseres Erachtens vor allem die alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten,deren Bedeutung durch die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.372 Punkten) zusätzlich untermauertwird. Für einen Hoffnungsschimmer, dass diese Bastion nicht verletzt wird, sorgt derzeitdie Investorenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimenterhebung derAmerican Associationof Individual Investors (AAII) ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegernin dieser Woche auf 24 % eingebrochen. Im Umkehrschluss nehmen also mehr als dreiviertel der US-Privatanleger derzeit eine abwartende Haltung ein. Ein nachhaltigerRückschlag passt eigentlich nicht zu dieser Positionierung.