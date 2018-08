Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX DOW vor neuem Kurssprung

So lange der DAX die 12500 nicht unterschreitet, ist die Welt ja in Ordnung. Der DOW steht vor einem erneuten Kurssprung und wird den DAX mit ziehen. Mein Handelssystem war immer noch long, auch wenn viele Marktteilnehmer Shortpositionen halten, hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Das ist das Problem bei meinem Handelssystem, man muss immer gegen seine eigene Meinung traden, wenn man ihm folgen möchte. der DAX bewegt sich immer entgegengesetzt, wie es die Mehrheit erwartet, denn nur so funktioniert die Börse. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.