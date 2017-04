Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX DOW erreicht die 21000

Der DAX ist nach oben ausgebrochen und so lange er da oben bleibt, ist die Welt in Ordnung. Inzwischen erreicht auch der DOW wieder die 21000 und kann somit neuen Höhen erklimmen. Diese Woche muss meine Chartanalyse pausieren, da ich wegen mehreren Vorträgen, ehrenamtlich unterwegs bin. Fragen zu meinen Signalen kann ich auch erst danach beantworten. Was auch immer jeder tradet, ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.