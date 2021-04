Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

DAX DOW die Ostercharts

Ich hab mal Ostergeschenke für alle mitgebracht in Form von Langfristcharts. Wenn man es betrachtet ist es unglaublich aber schauen wir mal genauer. Der DAX ist gerade dabei aus dem Dreieck nach oben auszubrechen. Jetzt sollte man hier nicht das Ziel aus der Formation berechnen, sonst wird man total verrückt und kommt irgendwo weit über 20000. Der DOW ist bereits einen Schritt weiter und ist bereits ausgebrochen. Beim DOW ist auch die Lineare Darstellung interessant, denn da hat er ein umgekehrtes Dreieck ausgebildet, aus dem er ausgebrochen ist. Das Ziel hier wäre 45000. Wer auf Shortsignale wartet, kann nur hoffen, dass wir Fehlausbrüche sehen und es dann in die Gegenrichtungen ausbricht. Was immer passieren wird und was immer jeder tradet, man sollte immer jede Information in seine Strategie einbeziehen.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.