DAX DOW mit Doppeltop

Der DAX ist ja seit einem Jahr sozusagen klinisch tod, darum ist es interessanter, was der DOW macht. Der hat ja neue Allzeithochs erklommen und befindet sich jetzt in einer interessanten Situation. Er muss dringend wieter steigen, denn sonst kann sich eine negativ Formation ausbilden. Ich meine ein Doppeltop. Das Hoch vom Januar ist nur knapp überboten worden, wenn er also jetzt in einen Abwärtstrend über geht, ist das negativ zu werten. Die Gefahr ist dann nämlich, dass er unter die 23000 fällt und dann das Doppeltop auslöst, was eine Umkehrformation ist und weitere Kursverluste mit sich bringt. Genug von den negativen Dingen, noch ist es ja nicht soweit, aber wir müssen den DOW im Auge behalten, ob er weiter steigt oder nicht und die Möglichkeit im Hinterkopf behalten. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.