DAX: Crash geht in die nächste Runde!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An den Finanzmärkten kehrt keine Ruhe ein! Nachdem der deutsche Leitindex rund um die 12000 Punkte Marke in den letzten Handelstagen eine kleine Verschnaufpause einlegen konnte, scheint heute nun der Startschuß für eine neuerliche Abwärtsbewegung gefallen zu sein. Der Index startete bereits mit einer Kurslücke bei 11694 in den Handel und gibt in der Folge weiter bis auf 11570 nach. Wir bleiben hier für den kommenden Verlauf skeptisch und verharren deshalb weiter an der Seitenlinie.

DAX Tageschart

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.