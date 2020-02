DAX: Coronavirus schon verdaut?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat sich von den Panikverkäufen deutlich erholt, die Nasdaq gestern bereits wieder ein neues Allzeithoch markiert. Ist Coronavirus-Korrektur an den Märkten damit vorbei? Die Verkaufswellen in den letzten anderthalb Wochen waren kleinen Panikschüben geschuldet, die insbesondere aus der Sorge um eine weltweite Epidemie resultierten. Bislang sieht es aber so aus, als würde das Gros der Probleme auf China beschränkt bleiben.



An den Börsen hat das zu einer kräftigen Gegenbewegung geführt. Mit einem neuen Allzeithoch, das gestern im Handelsverlauf markiert wurde, marschiert die Nasdaq schon wieder voran. Wir würden trotzdem dazu raten, noch etwas Pulver trocken zu halten. Noch ist nicht klar, ob China tatsächlich den Höhepunkt der Krankheitswelle in naher Zukunft erreicht und wie groß die Konsequenzen für die Wirtschaft letztlich ausfallen. Da die Märkte im Januar nach der vorherigen Rally deutlich überkauft waren (insbesondere in den USA), besteht immer noch ein gewisses Konsolidierungspotenzial.