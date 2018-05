DAX: Commerzbank und Deutsche Bank am DAX-Ende

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vor kurzem noch gesehenen 13.000 Punkte sind beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -1,53%) in weite Ferne gerückt, so die Analysten der Nord LB.



Zu sehr würden sich die Sorgen vor einem möglicherweise zunehmend EU- und Euro-feindlichen Italien unter Anlegern am deutschen Aktienmarkt (MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -1,29%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,84%) breit machen. Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) seien mit über -4% die Schlusslichter im DAX. Marktteilnehmer würden Verluste aus dem europäischen Anleihegeschäft befürchten.



Nach dem gestrigen Feiertag sei mit Verzögerung nun auch auf den US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -1,6%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -1,2%, NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,5%) die Italien-Krise übergeschwappt. Dabei hätten vor allem Banktitel gelitten. Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) hätten bis zu 4% verloren.









Sorgen um die Stabilität der Euro-Zone hätten auch dem Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) zugesetzt. Er sei auf bislang 22.031,04 Punkte gesunken.Der Saatguthersteller KWS Saat (ISIN DE0007074007/ WKN 707400) biete erneut für das Gemüsesaatgutgeschäft von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001). Der Verkauf des Gemüsesaatgutgeschäfts sei eine der Auflagen, die Bayer zur Freigabe der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto erfüllen müsse.Rocket Internet (ISIN DE000A12UKK6/ WKN A12UKK) habe im ersten Quartal erstmals die Gewinnschwelle überschritten. Die Beteiligungsgesellschaft habe einen Konzerngewinn von 75 (-86) Mio. EUR erzielt. Ob sich Rocket auch im Gesamtjahr in den schwarzen Zahlen halten werde, habe Rocket-Finanzchef Kimpel nicht sagen wollen.Eine hohe Nachfrage in der Autovermietung im In- und Ausland habe bei Sixt (ISIN DE0007231334/ WKN 723133) im ersten Quartal für einen um 10% auf 625,7 Mio. EUR erhöhten Umsatz gesorgt. Bereinigt um das Ergebnis aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow habe der Autovermieter ein Quartalsergebnis vor Steuern (EBT) von 48,2 Mio. EUR erreicht, ein Anstieg um 30,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Kräftigem Druck sei gestern der Euro ausgesetzt gewesen. Auch bei der europäischen Währung spiegele sich die Italienkrise wider. Gegen Mittag sei die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1510 US-Dollar gefallen. Die EZB habe den Referenzkurs auf 1,1558 Dollar (Vortag: 1,1644 US-Dollar) festgesetzt. Doch wo es Verlierer gebe, seien auch Gewinner zu finden: Von der Flucht aus dem Euro hätten vor allem der Japanische Yen und der Schweizer Franken profitiert.Nach den Verlusten der Vortage habe es der Ölmarkt geschafft, den Trend gen Süden zum Stocken zu bringen. Dabei habe es am Markt keine wesentlich neuen Nachrichten gegeben. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei auf 66,80 US-Dollar von 66,60 US-Dollar am Vortag geklettert.Trotz der Unruhe an den Märkten sei es dem Goldpreis nicht gelungen, von dieser zu profitieren. Die Nachfrage nach dem Edelmetall habe dieses auf fast unverändertem Niveau zum Vortag belassen. (3005.2018/ac/a/m)