DAX & Co pausieren – in unserer kostenlosen Webinar-Reihe erfahren Sie, wie es weitergeht und wo Chancen bestehen!

Die Kursrallye an den Aktienmärkten hat in den zurückliegenden Wochen an Dynamik verloren. Bei einzelnen Titeln und Branchen waren gar größere Gewinnmitnahmen zu beobachten, die für eine Konsolidierung sorgten. Eine größere Korrektur erwarten die Marktexperten hingegen nicht – im Gegenteil. Die Weltkonjunktur beginnt allmählich an Fahrt zu gewinnen. Die Notenbanken halten die Zinsen bis auf weiteres niedrig und wie der jüngst von US-Präsident Joe Biden initiierte Klimagipfel zeigt, revolutioniert der Klimaschutz eine Vielzahl von Branchen. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist keine Modeerscheinung. Es ist ein Trend und immer mehr Anleger fragen nach nachhaltigen Finanzprodukten. Das gilt ebenso für zukunftsorientierte Investmentstrategien. In unserer Webinar-Reihe erhalten sie Einblicke und Einschätzungen, zu aktuellen Trends wie der Wasserstofftechnologie, zur Zinspolitik der Notenbanken und Inflationsentwicklung sowie einen Ausblick auf die Märkte. Melden Sie sich jetzt an!

Im Online-Seminar „Investments in Wasserstoff – Hype oder Chance?“ am 11. Mai 2021 (18 Uhr) zeigt Dr. David Wenger, CEO und promovierter Ingenieur der Wenger Engineering GmbH unter anderem welches Pozential im Wasserstoffantrieb steckt. Hier kostenlos anmelden!

Wie lange das Nullzinsszenario noch anhält und wie sich Anleger bei einer möglicherweise steigenden Inflation positionieren können diskutieren die beiden HVB-Experten Dr. Thomas Strobel, Kapitalmarktexperte UniCredit Bank AG und Sebastian Otter, Experte für Anlagelösungen bei HVB onemarkets am 18. Mai 2021 (um 18 Uhr). Hier kostenlos anmelden!

DAX® und Dow® haben in den zurückliegenden Monaten kräftig zugelegt – wie die Aussichten für das weitere Börsenjahr 2021 sind, diskutierten HVB-Experten mit Kornelius Purps, Kapitalmarktexperte bei UniCredit Bank AG und Christian Stocker, Aktienstratege bei UniCredit Bank AG am 29. Juni 2021 (um 18 Uhr). Hier kostenlos anmelden!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

