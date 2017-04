DAX & Co. – mit CFDs einfach hebeln

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im ersten Teil unserer Beiträge zu CFDs sind wir auf die generelle Funktionsweise dieser Produkte eingegangen. Nun zeigen wir wie die konkrete Anwendung am Beispiel eines DAX-CFDs. Das Prinzip gilt auch für andere Basiswerte wie zum Beispiel Aktien, Rohstoffe oder Anleihen. Zwar lassen sich auf den CFD-Plattformen vieles automatisieren, aber jeder Trader sollte die einfache Funktionsweise verstehen.

Ohne Sicherheiten läuft nichts

Angenommen, ein Anleger erwartet einen steigenden DAX und er will mit einem Hebel von zehn an diesem Anstieg partizipieren und ist bereit, einige Tausend Euro zu investieren. Bei zehn Long-CFDs und einem angenommenen Indexstand von 10.000 DAX-Punkten macht die Investition 100.000 Euro aus. Beim CFD-Handel muss aber nur einen Bruchteil dieses Betrages als Kapitaleinsatz aufgebracht werden. Hier sollen es zehn Prozent betragen, also nur 10.000 Euro, da mit Hebel zehn gehandelt wird.

Diesen Betrag nennt man auch Sicherheitsleistung oder Margin. Steigt der DAX dann um zwei Prozent auf 10.200 Punkte, sind die 10 CFDs dann 102.000 Euro wert. Wird die Position geschlossen, beträgt der Gewinn 2.000 Euro (102.000-100.000). Da das eingesetzte Kapital 10.000 Euro betrug, ergibt sich durch den Gewinn von 2.000 Euro eine Performance von gut 20 Prozent. Aus einem DAX-Anstieg von 2 Prozent sind durch den CFD-Einsatz 20 Prozent geworden.

Aber was ist, wenn der DAX eben nicht steigt sondern entgegen den Erwartungen fällt? Dann entsteht in der Long-Position spiegelverkehrt ein Verlust. Ein Totalverlust würde entstehen, wenn der DAX um zehn Prozent auf 9.000 Punkte sinkt. Die zehn CFDs sind dann nur noch 90.000 Euro wert und die Margin von 10.000 Euro aufgebraucht. Mit einer Short-DAX-CFD-Position würde man dagegen genau spiegelverkehrt gewinnen. Sollte der DAX noch weiter fallen, kommt es zu einem Verlust, der größer ausfällt als die Einlage selbst. In solchen Fällen müssen Anleger Kapital nachzahlen, um die eingegangene Position aufrecht zu erhalten (sog. Nachschusspflicht). Ansonsten wird die Position aufgelöst.

Es geht auch ohne Nachschusspflicht

Einige CFD-Broker bieten allerdings CFD-Konten an, bei dem es nicht zu einem Nachschuss kommen kann. Die Positionen werden dann rechtzeitig glattgestellt. Das ist zum Beispiel bei sehr starken und schnellen Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung der Fall, so wie etwa zu Anfang des Jahres 2015 als der Schweizer Franken drastisch angestiegen ist. Anleger umgehen damit große Nachschusszahlungen.

Zu beachten sind auch die Kosten von CFDs. Zwar fallen keine Depot- und Ordergebühren an, jedoch muss der Anleger die Differenz zwischen den An- und Verkaufskursen (Spread) eines CFDs sowie die Finanzierungskosten bezahlen, sofern CFD-Positionen länger als einen Tag gehalten werden. Sie bewegen sich je nach Anbieter in der Regel zwischen zwei und fünf Prozent per anno.

Das CFD-Angebot ist inzwischen riesig. Anleger können nicht nur zwischen Aktien, Indizes, Devisen, Anleihen oder Rohstoffen wählen, sondern auch unterschiedliche Hebel für ein CFD-Geschäft einsetzen. Je nach Anbieter und Basiswert kann er zwischen 1 und 400 liegen. Die Margin ist dann entsprechend: Bei einem Hebel von 100, muss nur ein Prozent des ausmachenden Volumens hinterlegt werden. Steigt oder fällt der Basiswert dann um ein Prozent, entsteht entweder ein Totalverlust oder ein Gewinn von 100 Prozent. Hier müssen durch eine striktere Risikokontrolle die Gewinn- und Verlustchancen aktiver gemanagt werden als etwa bei Hebeln von fünf oder weniger.