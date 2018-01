DAX: China vermasselt Fortsetzung der Kletterpartie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger schalten zu Mitte der Woche einen Gang zurück und werden behutsam. Der DAX steht zum Handelsende im Vergleich zum Vortag rund 0,78 Prozent tiefer bei 13.281 Punkten.

Spielverderber ist eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, welche für ein negatives Überraschungsmoment sorgt. China denke über eine Reduzierung oder gar über ein Aus der Käufe von US- Staatsanleihen nach, heißt es. Papiere mit zehnjähriger Laufzeit schossen daraufhin in die Höhe und sorgten für ein Schwächeszenario im deutschen Leitindex. Hoffnungen liegen nun auf positiv ausfallende Zahlen der US- Quartalsberichtssaison, welche neue Preisfantasien entfachen könnten.