DAX: Chartcheck!

In unserer Analyse vom 03.09.20 DAX: Neues Kaufsignal! hatten wir bereits über die charttechnische Situation des deutschen Leitindex berichtet. Der Ausbruch indes kam nicht, der DAX rutschte zum Handelsende wieder nach unten in die mehrwöchige Tradingrange und beendete den Handel bei 13057 Zählern. Am Freitag kam es zu weiteren Einbußen und somit zu einem Wochenschluß bei 12842. Zum Start in die neue Woche zeigt sich der Index zur Stunde behauptet und kämpft derzeit bei 12973 wieder mit den Sprung über die 13000er Marke. Wir bleiben hier an der Seitenlinie und warten auf klare Einstiegssignale!







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.