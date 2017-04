DAX-Chartanalyse mit erstklassigem Signal

Es tut sich was bei den großen Indizes. Neben einem neuen Rekordhoch beim DAX konnte auch der US-Index NASDAQ Composite am Dienstag einen neuen Rekord verzeichnen und die Marke von 6000 Punkten hinter sich lassen. Aus charttechnischer Sicht bieten die jüngsten Kursgewinne eine Steilvorlage für die Bullen. Wir stellen die Analyse der HSBC-Experten vor.Mit neuem Allzeithoch

Die neue Woche hätte kaum besser für die deutschen Standardwerte beginnen können. Schließlich startete der DAX® mit einem markanten Aufwärtsgap (12.091 zu 12.289 Punkte) in den Montag. Die Kurslücke diente dem Aktienbarometer dann als die Steilvorlage schlechthin, um im Anschluss das jüngste Verlaufshoch sowie den bisherigen Rekordstand (12.376/91 Punkte) hinter sich zu lassen. Dank des neuen Allzeithochs entsteht in der Konsequenz eines der besten Signale der Technischen Analyse. Da die deutschen „blue chips“ den Handel praktisch auf Tageshoch beendeten und im Stundenchart zudem eine klassische Korrekturflagge nach oben aufgelöst wurde, sitzen die Bullen weiterhin am längeren Hebel. Technisch motivierten Anlegern wird derzeit also eine Chance auf dem „Silbertablett“ serviert, um den o. g. neuen Rekordstand auszubauen. Aus der 138,2%-Fibonacci- Projektion der Konsolidierung seit Anfang April lässt sich im „unchartted territory“ das nächste Anlaufziel bei 12.541 Punkten ableiten. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals an den derzeit gegebenen saisonalen Rückenwind seitens des US-Präsidentschafts- und des Dekadenzyklus erinnern. Die o. g. Kurslücke dient fortan als massive Unterstützung.

DAX – Ausgewählte Open End-Turbo-Optionsscheine

Call – TD8GC7

Call – TD7D7M

Put – TD8UF3

Flaggenausbruch – zum Zweiten

Seit Anfang März gönnte sich der S&P 500® eine wohlverdiente Verschnaufpause. Die Phase des Luftholens fiel allerdings sehr moderat aus und kann deshalb als konstruktiv bezeichnet werden. Für das charttechnische „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die beschriebene Konsolidierung den Charakter einer Flagge besitzt und dieses Muster gestern mit einem Aufwärtsgap (2.356 zu 2.377 Punkte) nach oben aufgelöst wurde. Unter dem Strich dürfte das Kräftesammeln der letzten Wochen damit beendet sein und es winken perspektivisch Notierungen oberhalb des bisherigen Rekordstandes von 2.401 Punkten. Im „uncharted terroitory“ jenseits dieses Levels ergeben sich die nächsten Anlaufziele in Form der 138,2%- bzw. der 161,8%- Fibonacci-Projektion der eingangs angeführten Verschnaufpause (2.431 bzw. 2.450 Punkte). Rückenwind kommt aktuell nicht nur von den quantitativen Indikatoren (MACD, RSI), sondern auch durch den Faktor „Saisonalität“. Zur Erinnerung: Von Mitte April bis in den Hochsommer hinein signalisieren der US-Wahlzyklus und der Dekadenzyklus die beste Phase des Jahres. Um die charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die jüngste Ausbruchslücke nicht mehr geschlossen werden.

Ausgewählte Open End-Turbo-Optionsscheine

Call – TD7ZKA

Call – TD7ZK8

Put – TD7ZKL

Disclaimer: Wir weisen darauf hin, dass HSBC für die Platzierung dieses Beitrags bezahlt und auch die genannten Produkte ausgewählt hat. Darüber hinaus stellt Feingold Research Produkte von HSBC in ihren Publikationen und Beiträgen vor.