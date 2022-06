DAX-Chartanalyse: Zurück unter 14.000

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Nach dem letzten lokalen Hoch im Januar konnte der Kursbereich über 16.000 Zählern nicht mehr verteidigt werden. Die Unterstützungszone um 15.000 Punkte wurde durch mehrfache Tests erodiert. Aus den tieferen Hochs hat sich eine Abwärtstrendstruktur gebildet, die auch von den gleitenden Durchschnitten begleitet wird.

Im März hat sich bei 12.425 Zählern ein neues 52-Wochen-Tief ergeben, die daraufhin gestartete Erholung wurde am Januartief zurückgewiesen und in der Folge am Vorjahrestief abgefangen. Nachdem der Kurs erneut ans April-Hoch gelaufen war, hat sich der Widerstand dort in der vergangenen Woche durchgesetzt und der DAX ist zurück unter das Hoch aus 2020 gefallen.

DAX-Chartanalyse: So geht es weiter mit der Kursbewegung

Mit der Zwischenerholung wurde der Trendwinkel gebrochen, die Abwärtsbewegung nimmt nun jedoch wieder an Fahrt auf und steuert in Richtung Vorjahrestief.

Hier liegt dann die nächste Unterstützung, die eine breitere Seitwärtsphase einleiten könnte.

