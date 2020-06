DAX-Chartanalyse: Wird die 12.000 Punkte Marke halten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts

Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Februar 2020, bei einem letzten Kurs von 12.062 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

DAX-Future korrigiert im Aufwärtstrend

Chart von TradingView

Auch in der vierten Juniwoche konnte der DAX-Future den Aufwärtstrend nicht weiter fortsetzen. Die kleine Trading Range zwischen 12.000 und 12.500 Punkten hat sich fortgesetzt und ist nun 9 Handelstage alt. Im Tageschart liegt eine trendlose Seitwärtsbewegung vor. Die im Chart eingezeichnete 200 Tage Durchschnittslinie (gelb) dient weiterhin als Unterstützung, genauso wie die runde Zahl von 12.000 Punkten und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Ausgehend vom Märztief bei 10.159 liegt ein intakter Aufwärtstrend vor, der durch eine Seitwärtsbewegung unterbrochen ist. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse kann noch mit ca. 60 % eingeschätzt werden. Allerdings hat sich das Chartbild in den vergangenen zwei Wochen deutlich verschlechtert, so dass die Möglichkeit auf weiter nachgebende Kurse immer mehr in den Vordergrund kommt. Ein Kursrückgang unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten könnte den Anstoß für in der Folge deutlich schwächere Kurse geben.

Das verhalten positive Chartbild würde aber erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn die im Chart eingezeichnete Aufwärtstrendlinie, die 200 Tage Linieund dann das Junitief bei 11.589,5 unterschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 11.000 Punkte entwickeln.