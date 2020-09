DAX-Chartanalyse: Punktlandung am 50-Tage GD

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts

Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit März 2020, bei einem letzten Kurs von 12.797,5 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

Die erste Septemberwoche hat mit einer großen Preisspanne für Aufmerksamkeit gesorgt. In einer bis Donnerstag laufenden Bewegung wurde ein neues lokales Hoch bei 13.461 generiert und das Juli-Hoch herausgenommen. Von dort aus sind die Kurse bis zum Handelsschluss am Freitag über 500 Punkte gefallen.

Fast punktgenau am 50-Tage Gleitenden Durchschnitt (grüne Linie am Wert von 12.796,4 Punkten) ist der DAX dann ins Wochenende gegangen. Im Verlauf seit dem Tief im März sehen wir mit steigenden Hochs und Tiefs einen intakten Aufwärtstrend, der ab Juli in einem moderat steigenden Kanal verläuft.

Bei all der positiven Entwicklung sollte beachtet werden, dass der beschriebene Aufwärtstrend in einem grösseren Bild lediglich die Korrektur der starken Abwärtsbewegung aus Februar und März (Covid19-Crash) darstellt. Diese ist aktuell mit dem letzten lokalen Hoch zu knapp 94% abgearbeitet.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Der Tageschart verläuft positiv. Der 50er Gleitende Durchschnitt (grüne Linie) wurde als Unterstützung bestätigt. So lange dieser und das als nächste Unterstützung bei 12.625,5 Punkten liegende August-Tief nicht unterschritten werden, kann von seitwärts laufenden bis weiter steigenden Kursen ausgegangen werden.

Im Fokus liegt nun erneut die psychologisch wichtige Marke bei 13.000 Punkten als nächster Widerstand. Danach liegen darüber das Juli-Hoch bei 13.304,5 und das letzte lokale Hoch mit 13.461 als nächste Ziele.

Das positive Chartbild würde sich wieder verschlechtern, wenn die 50 Tage Linie (grün) und das August-Tief bei 12.625,5 unterschritten werden. Unterstützung könnte dann als nächstes die 200 Tage Linie (orange) bieten, die aktuell nahe bei einem letzten lokalen Tief aus Ende Juli verläuft und mit 12.184,4 Punkten beziffert wird.

Sollten diese Unterstützungen gebrochen werden, dürfte die folgende Abwärtsbewegung an Fahrt aufnehmen.

DAX Prognose im Detail