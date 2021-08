DAX-Chartanalyse: Korrekturbewegung an den SMA50

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts

DAX-Chartanalyse: So geht es weiter mit der Kursbewegung

Der Futures zeigt sich konstant über 15.000 Punkten und bildet höhere lokale Tiefs. Auch nach der jüngsten Korrektur hat der FDAX im Tief bei 15.032 Zählern wieder nach oben gedreht und die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen. Die Korrekturbewegung nach dem Allzeithoch stützt sich am SMA50 und deutet weiter stabile Kurse an.

Mit Kursen über der grün gestrichelten Unterstützungslinie bleibt die Aufwärtstrendstruktur intakt. Die markante Unterstützung aus dem März wurde im Juli getestet. Bei einem Bruch dieses Bereichs um 15.000 Punkte würde das Chartbild auf neutral drehen. Darunter läuft als starke Unterstützung mit aktuell 14.652 Zählern der SMA200. Hier haben die jüngsten Übertreibungen nach unten wieder umkehren können.

Letzte Aktualisierung: 21.08.2021 bei 15.786 Punkten | Aktueller Kurs des DAX-Future | Infos zum DAX-Future

DAX-Chartanalyse: Der SMA50 dient erneut als Stütze (Chart: TradingView ) DAX Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

In der vergangenen Woche hat der Kurs die Dynamik an das neue Allzeithoch nicht fortsetzen können. Mit zwei aufeinanderfolgenden Kerzen wurde am Donnerstag und Freitag die Unterstützung am SMA50 getestet. Das Juni-Hoch konnte am Ende nicht zurückgewonnen werden.

DAX-Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt den Kursverlauf seit Ende Juni 2020. Jede Kurskerze spiegelt die Entwicklung am betreffenden Tag wider.

Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende)

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)