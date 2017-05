DAX- Chartanalyse – Käufe über 12.600 entscheidend

Bei Apple kennen die Analysten nur eine Farbe – grün. Seit dem Beginn der Rally im Oktober 2016 hält man den Daumen nach oben. Auch zuvor fand sich kaum ein Analyst der nicht komplett von der Marke überzeugt war. Zum Verständnis: Wir sind ebenfalls von Apple überzeugt, sehen die Aktie aber aus Chance-Risiko Gesichtspunkten als schlechte “Wette”. Daher setzen wir auf Seitwärtsrendite, wie zum Beispiel mit dem Discount-Calloder dem Capped-Bonus. Wer die aktuellen Kursgewinne absichern möchte, greift zum OS-PutNun der Blick auf den Markt…Achtung: Doppelter Webinar-Einsatz

Montag, 22.05, 18:00 Uhr: Makro-Trading-Highlights der Woche – Hier gehts zur Anmeldung…

Montag, 22.05, 18:00 Uhr: Trump- Beben oder Mini-Korrektur – was ist es wirklich?– HIER gehts zur Anmeldung…

Die Bären haben sich in der zurückliegenden Woche zurückgemeldet. Im Bereich von 12.500 Punkten im DAX haben die Bullen jedoch wieder dagegen gehalten. Das Störfeuer aus Washington reichen derzeit nicht, um die Märkte derzeit deutlicher in die Knie zu zwingen. Solide Wirtschaftsdaten und mehrheitlich überraschend gut ausgefallene Quartalsergebnisse der Unternehmen stützen die Aktienmärkte. Derweil setzte der Ölpreis den Aufwärtstrend fort. In der kommenden Woche treffen sich die OPEC-Staaten mit Nicht-OPEC-Ländern wie Russland um über eine Verlängerung der Förderkürzungen zu beraten.

Unsere DAX-Chartanalyse:

Die Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage bereinigen die überhitzte Situation des Deutschen Aktienindex. Ob die Korrektur bereits final vorbei ist, bleibt jedoch abzuwarten. Das Ausmaß einer nun möglichen Gegenbewegung zurück nach oben dürfte Aufschluss darüber geben. Zu viel Optimismus wäre aber auch verkehrt.

Der kurzfristige Ausverkauf beim DAX stoppte in der Vorwoche bereits am Minimalkursziel: Im Bereich des Monatsdurchschnitts (blau) griffen ungeduldige Schnäppchenjäger wieder verstärkt zu und stabilisierten den Markt. Dabei reicht das Abwärtspotenzial auch innerhalb des intakten Aufwärtstrends noch problemlos bis mindestens in den Bereich um 12.375 oder sogar bis an die untere Trendkanalbegrenzung (orange) bei aktuell rund 12.150.

Ob weitere Verluste wahrscheinlich sind, werden die kommenden Tage zeigen: Je stärker der Markt sich von der Verkaufswelle der Vorwoche erholt, umso unwahrscheinlicher ist ein fortgesetzter Abwärtsimpuls. Entscheidend dürfte sein, dass der Index auch oberhalb von 12.660/12.710 noch gekauft wird. Das wäre ein Stärkesignal, welches einen weiteren Anstieg bis mindestens an die jüngsten Zwischenhochs in Richtung 12.775/12.840 wahrscheinlich machen würde. Ob dies heute jedoch geschieht, darf zumindest angezweifelt werden.

Selbst im Falle einer Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends bleibt dessen obere Begrenzung (grün) bei derzeit etwa 12.900 Punkten das Limit. Hier drehte der Markt bereits bei vielen Gelegenheiten wieder nach unten. Das restliche Potenzial nach Norden bleibt damit überschaubar, auch wenn die Ausgangslage weiterhin überwiegend positiv zu bewerten ist.

