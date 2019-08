DAX: Chance von 87 Prozent p.a [...]

Der DAX befindet sich aktuell in einer saisonal schwierigen Phase. Zudem belastete erneut der Handelskonflikt. Doch mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX können risikofreudige Anleger in nur wenigen Wochen eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen.

Die beiden Monate September und August sind die laut Statistik schlechtesten Monate eines Börsenjahres. Heißt: Auch in den kommenden Spätsommer-Wochen dürfte der DAX wohl keine neuen Höhen erklimmen. Alles andere käme aus saisonaler Sicht überraschend. Zumal auch der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China immer wieder auf die Kurse drücken könnte. Wie jüngst geschehen, als US-Präsident Trump den Handelskonflikt mit China via Twitter wieder neu entfachte. Laut Medienberichten habe er angekündigt, dass die USA ab dem 1. September Zölle in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Waren und Produkte im Wert von 300 Mrd. US-Dollar erheben würden.

Nächster Zinsschritt schon im September?

Die konjunkturellen Sorgen schickten die Aktienmärkte und somit auch den DAX vor wenigen Tagen Richtung Süden. Doch angesichts der Abkühlung der Weltwirtschaft aufgrund schwelender Handelskonflikte leitete die US-amerikanische Notenbank Ende Juli die Zinswende nach unten ein. Die Analysten von Morgan Stanley glauben sogar, dass der nächste Zinsschritt schon früher kommen könnte als bislang erwartet - nämlich schon im September. Die Aussicht auf weitere Zinssenkungen könnte die Aktienmärkte stabilisieren. Kurz noch zum Chart. Das Jahrestief von 2018 bei 10.279 Punkten gilt als signifikante Unterstützungsmarke. Das Mehrmonatshoch bei 12.887 Zählern gilt als wichtige Widerstandsmarke.

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX (WKN ST85V8) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 13 Prozent oder 87 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der DAX bis einschließlich 18.10.2019 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 10.000 und 13.000 Punkten bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 14 Prozent. Nach oben sind es 12 Prozent. Falls der deutsche Leitindex unter das Jahrestief von 2018 bei 10.279 Punkten fällt oder das Mehrmonatshoch bei 12.887 Zählern überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

DAX (in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.887 Punkte (Mehrmonatshoch) Unterstützungen: 10.279 Punkte (Jahrestief von 2018)

Inline-Optionsschein auf DAX (Stand: 13.08.2019, 10.30 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: ST85V8

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,78/8,83 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 10.000 Punkte

Basiswert: DAX obere KO-Schwelle: 13.000 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 11.641 Punkte Laufzeit: 18.10.2019

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 13,2% (87% p.a.) Quelle: Société Générale





