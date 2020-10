DAX: Chance von 51 Prozent

Unter einem demokratischen Präsidenten gehen Marktbeobachter von einer schwierigen Ausgangslage für die Aktienmärkte aus, besonders die Zugpferde der letzten Jahre haben von den umfangreichen Steuersenkungen unter Trump profitiert. Einer Studie der Bank of America zufolge könnten genau diese Aktien bei einem Wahlsieg Bidens überdurchschnittlich stark belastet werden, wenn der Herausforderer die Steuersenkungen Trumps wieder rückgängig machen sollte. Diese Schwäche dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf den heimischen Leitindex DAX auswirken. Noch aber läuft der Wahlkampf, trotz der Corona-bedingten Zwangspause für US-Präsident Trump. Aktionäre halten liebe ihre Füße weiter still und treiben die Indizes in den bekannten Grenzen rauf und runter. Bis zu einem eindeutigen Wahlsieg in den USA könnte dies aus so bleiben.

Abwartende Haltung

Dies könnte für den DAX-Index eine unmittelbare Fortsetzung der Schiebephase zwischen den eingrenzenden Kursmarken der letzten Monate, dem EMA 200 auf der Unterseite und der Mehrfachhürde bestehend aus dem Septemberhoch und dem Allzeithoch bei 13.795 Punkten bedeuten. Wie könnte man dem jetzt am besten entgegnen? Mit einem StayLow-Optionsschein. Dieser profitiert nämlich von einer Seitwärtsbewegung des Basiswertes, wie sie derzeit bei den wichtigsten Indizes zu erkennen ist. Obendrein hat sich die laufende Pandemie als größerer Bremsklotz für die Weltwirtschaft herausgestellt, als zuvor noch erwartet wurde und den zum Teil irrationalen Kurszuwächsen ein Ende bereitet.

Fazit

Der Einsatz eines StayLow-Optionsscheins auf den DAX (WKN SR5XZE) könnte eine gute Alternative zum klassischen Long- oder Short-Hebelprodukt darstellen. Sollte der deutsche Leitindex bis zum finalen Bewertungstag am 18. Dezember 2020 durchgehend unter der maßgeblichen Knockout-Schwelle von 14.000 Punkten notieren, können risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erreichen. Gemessen an der restlichen Restlaufzeit ergibt sich für Investoren - Stichtag 05. Oktober 2020 um 17:30 Uhr (Briefkurs 6,62 Euro) - ein potenzieller Kursgewinn von 51 Prozent. Sollte die Knockout-Schwelle jedoch vorher erreicht werden, würde dies einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals nach sich ziehen. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls der DAX das Allzeithoch bei 13.795 Zählern nach oben überwinden kann.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.880 // 13.050 // 13.200 // 13.460 Punkte Unterstützungen: 12.505 // 12.375 // 12.050 // 11.957 Punkte

StayLow-Optionsschein auf DAX (Stand: 05.10.2020, 17.30 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: SR5XZE

Typ: Staylow akt. Kurs: 7,41/7,61 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 14.000 Punkte

Basiswert: DAX



akt. Kurs Basiswert: 12.828 Punkte Laufzeit: 18.12.2020

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 51,98% (231,36% p.a.) Quelle: Société Générale

