DAX: Chance von 237 Prozent p.a [...]

Noch sind einige Handelstage zu absolvieren in diesem bislang freundlichen Börsenjahr. Doch die Sorgen werden andererseits nicht weniger. Auch in den kommenden Wochen bleiben einige Unsicherheiten im Markt. Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Um etwa 12 Prozent konnte der DAX seit Jahresbeginn zulegen. Obwohl die Pandemie weiterhin nicht überstanden ist. Die neue Virus-Variante Omikron sorgt für Unsicherheit. Diese soll laut Medienberichten deutlich ansteckender sein als die derzeit noch grassierende Delta-Variante. Am Aktienmarkt dürfte man sich derzeit fragen, inwieweit Omikron die Wirtschaft weiterhin belasten könnte. Kurzum: Die Corona-Krise ist zurück an der Börse.

Baldige Zinswende?

Am morgigen Mittwoch tagt die US-amerikanische Notenbank. Und dann dürfte vor allem die hohe Inflation in den Staaten ein Thema sein - im November stiegen die Verbraucherpreise in den USA laut Medienberichten um 6,8 Prozent. Mit einem Satz: Die Zinswende rückt näher. In charttechnischer Hinsicht dient das aktuelle Allzeithoch bei 16.290 Punkten als wichtiger Widerstand. Das Mehrmonatstief von März bei 13.868 Zählern stellt eine Unterstützungsmarke dar.

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX (WKN SF2U6V) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich der DAX bis einschließlich 18.03.2022 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 13.600 Punkten und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 17.000 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 13. Dezember 2021 um 19.00 Uhr (Briefkurs 6,05 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 65 Prozent entsprechen. Sollte eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Falls der DAX unter das Mehrmonatstief bei 13.868 Punkten fällt oder über das aktuelle Allzeithoch bei 16.290 Punkten klettern kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16.290 Punkte (Allzeithoch) Unterstützungen: 13.868 Punkte (Mehrmonatstief)

Inline-Optionsschein auf DAX (Stand: 13.12.2021, 19.00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SF2U6V

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 5,95/6,05 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 13.600 Punkte

Basiswert: DAX obere KO-Schwelle: 17.000 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 15.622 Punkte Laufzeit: 18.03.2022

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 65,5% (237% p.a.) Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.