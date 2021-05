DAX: Chance von 232 Prozent p.a [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wie geht es nun weiter beim DAX? Ist die Dynamik der letzten Monate jetzt erst einmal vorbei? Setzt sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort? Fakt ist: Die nächsten Wochen werden spannend. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man allerdings eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Mit einem Plus von 0,5 Prozent ging der DAX am vergangenen Freitag ins Pfingstwochenende. Grund für diesen Tagesgewinn könnten gute Konjunkturdaten gewesen sein. So wurde am vergangenen Freitag unter anderem bekannt, dass der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone im Mai nach vorläufigen Daten bei 62,8 Punkten notiert. Das Bemerkenswerte daran: Der an der Börse vielbeachtete Frühindikator steht nun schon den elften Monat in Folge über 50 Punkten, was auf wirtschaftliches Wachstum schließen lässt. Hinzu kommt, dass der Index am Freitag die Erwartungen leicht übertraf – Analysten hatten im Konsens nur mit 62,5 Zählern gerechnet.

Zinssorgen nehmen zu

Auf der einen Seite schüren Fortschritte bei den Impfkampagnen sowie Lockerungsmaßnahmen große Hoffnungen bezüglich eines kräftigen Wirtschaftsaufschwungs. Auf der anderen Seite aber nehmen an den Aktienmärkten die Inflations- und Zinssorgen zu. Dies insbesondere in den Vereinigten Staaten, nach wie vor die weltweit wichtigste Volkswirtschaft. Bei einem anhaltenden Preisdruck könnte die US-Notenbank die Zinszügel schon früher als erwartet anziehen. Was die weltweiten Börsen und somit natürlich auch den DAX keineswegs kalt lassen würde. Insofern werden die kommenden Wochen spannend. Ein kurzer Blick auf den Chart: Das vor kurzem erklommene Allzeithoch bei 15.538 Punkten gilt als Widerstandsmarke.

Fazit

Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX (WKN SR98GY) würden sehr risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich der deutsche Leitindex bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 16.000 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 23. Mai 2021 um 19.55 Uhr (Briefkurs 8,31 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 20 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser sehr spekulativen Position erwogen werden, falls der DAX das Allzeithoch bei 15.538 Zählern mit Nachhaltigkeit nach oben überwinden kann.

DAX (in Punkten) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände:

15.538 Punkte (Allzeithoch)

StayLow-Optionsschein auf DAX (Stand: 23.05.2021, 19.55 Uhr) Strategie für fallende Kurse



WKN:

SR98GY

Typ:

Staylow

akt. Kurs:

8,21 / 8,31 Euro

Emittent:

Société Générale

Schwelle:

16.000 Punkte

Basiswert:

DAX

akt. Kurs Basiswert:

15.437 Punkte

Laufzeit:

18.06.2021

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 20,3% (232% p.a.)

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.