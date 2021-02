DAX mit Chance auf Rekord – US-Arbeitsmarktdaten könnten positiv überraschen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer am schnellsten seine Bürger impft, kann auch am schnellsten seine Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder auf Kurs bringen. Und da hat die nur schleppend angelaufene Impfkampagne in den Ländern der Europäischen Union dem Aufwärtstrend des Euro einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Dollar steigt im Gegenzug, weil die Investoren der US-Wirtschaft eine schnellere Erholung zutrauen als dem Rest der Welt.Auch deshalb springt die Wall Street auf neue Rekorde und hievt damit den Deutschen Aktienindex wieder zurück über die Marke von 14.000 Punkten. Den exportorientierten Unternehmen im Index hilft dabei der wieder schwächere Euro, der ihre Gewinnaussichten verbessert. Noch vor dem Wochenende ist damit auch ein neues Allzeithoch in Frankfurt möglich, wenn der DAX seinen Schwung jetzt nutzt. Technisch betrachtet ist die nunmehr einmonatige Korrektur erst mit dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch abgeschlossen.Das wichtigste Event heute dürfte die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts in den USA sein. Der Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP lassen auch heute auf gute Daten hoffen, erwartet werden 50.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft.Insgesamt kann man aber festhalten, dass die Börse die Short-Squeeze-Kapriolen bei Gamestop und anderen Aktien überstanden und abgeschüttelt hat, ohne dass ein allzu großer Schaden am Gesamtmarkt entstanden ist.

