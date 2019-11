DAX-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Allzeithochs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit einiger Verzögerung im Vergleich zu den US-Aktienindizes, die bereits seit einigen Monaten von einem Höchststand zum nächsten eilen, pirscht sich nun auch der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) langsam aber sicher an sein altes Allzeithoch bei 13.600 Punkten an. In den vergangenen 12 Monaten legte der Index trotz einiger Rückschläge um nahezu 20 Prozent zu. Allein seit Anfang Oktober, als der Index noch unterhalb von 12.000 Punkten notierte, konnte er seinen Wert nach der Veröffentlichung von zumeist besser als erwarteten Quartalszahlen und der erhoffen Deeskalation im Handelsstreit um mehr als 10 Prozent steigern. Mitte der vergangenen Woche trat der Index in eine ruhigere Marktphase ein, im Zuge derer innerhalb einer Bandbreite von 13.150 bis 13.250 Punkten gehandelt wurde.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index die aktuelle Ruhe nutzen wird, um zu einer Jahresendrally bis zum alten Allzeithoch bei 13.600 Punkten durchzustarten, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 13.300 Punkten

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.300 Punkten, Bewertungstag 17.1.20, BV 0,01, ISIN: DE000GA14MF7, wurde beim Indexstand von 13.212 Punkten mit 2,18 – 2,19 Euro gehandelt.

Kann sich DAX-Index in spätestens einem Monat auf sein altes Hoch bei 13.600 Punkten steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,74 Euro (+71 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13.102,96 Punkten

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf den DAX-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 13.102,96 Punkten, BV 0,01 ISIN: DE000JM2VH05, wurde beim Indexstand von 13.212 Punkten mit 1,20 – 1,21 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg des DAX-Index auf 13.600 Punkte wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Indexstand nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,97 Euro (+311 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13.000,8285 Punkten

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf den DAX mit Basispreis und KO-Marke bei 13.000,8285 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000MC4TNK5, wurde beim Indexstand von 13.212 Punkten mit 2,31 – 2,32 Euro quotiert. Beim Indexstand von 13.600 Punkten wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,99 Euro (+158 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek