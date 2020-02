DAX: CRASH!!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

"Panikmodus on" beim deutschen Leitindex! Wer noch nie einen Crash erlebt hat, braucht nur einen Blick auf den DAX-Chart zu werden: rund 2000 Punkte oder 15 Prozent innerhalb von 7 Handelstagen ist schon eine deutliche Hausnummer!



Sehen wir heute schon den finalen Ausverkauf oder geht der Absturz auch in der kommenden Handelswoche weiter? Derzeit kann dies wohl niemand seriös einschätzen, da die Lage an den Märkten doch sehr fragil ist. Wir bleiben an der Seitenlinie und warten ab, bis klare charttechnische Tendenzen einer Stabilisierung oder Bodenbildung erkennbar sind. "Verbrannte Finger" sollte es zur Zeit bereits genug geben. Aktuell notiert der Index bei 11830 Zählern.

