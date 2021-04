DAX – Bullisches Reversal wird heute bestätigt

Die starke Abwärtswelle seit dem Allzeithoch am Montag wurde gestern mit einem finalen Abverkauf beendet, der sich als saubere Bärenfallen entpuppte. Der Bruch der mehrwöchigen Aufwärtstrendlinie wurde sofort wieder stark verkauft. Mit dem bullischen Reversal gestern und dem starken Handelsstart heute liegt also ein sauberes Umkehrsignal vor.

Prinzipiell könnte der DAX® jetzt eine neue Aufwärtswelle starten. Prozyklische Signale ergeben sich aber erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 15.320 Punkte. Dann könnte das Allzeithoch bei 15.502 Punkten wieder angesteuert werden.

Scheitert der Index hingegen jetzt am Widerstandsbereich bei 15.280 – 15.312 Punkten und kippt stark zurück, dürften die Bullen wieder nervös werden. Unterhalb von 15.100 würde sich das Chartbild wieder deutlicher eintrüben. Ein signifikantes Abrutschen unter 15.020 würde den Bären in die Hände spielen, dann werden größere Abwärtsbewegungen bis 14.890 – 14.926 und 14.776 – 14.804 Punkte möglich.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2ZZZ 34,17 11.838 4,46 open end DAX® Index HR6K6J 8,71 14.425 17,52 30.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR6LAY 24,90 17.725 6,14 30.06.2021 DAX® Index HR5L8E 16,91 16.925 9,01 30.06.2021

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 22.03.2021 – 22.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 – 22.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.04.2021; 10:21 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.04.2021; 10:22 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

