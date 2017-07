DAX-Bullen wollen sich nicht so schnell geschlagen geben

Plötzlich war irgendwie der Wurm drin. Der DAX musste seine Rekordjagdunterbrechen. EZB-Chef Mario Draghi soll schuld gewesen sein. So schnelldürften sich die Bullen jedoch nicht geschlagen geben.Das erste Halbjahr 2017 hat der DAX mit einem Plus von mehr als 7Prozent beendet. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer konnte dabeineue Rekordstände erreichen. Später stand sogar der Kampf um diepsychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke im Fokus. Bei diesem musstendie DAX-Bullen jedoch einen Rückzieher machen. Für den Monat Juni wurdenbereits Kursverluste ausgewiesen. Viele Anleger am deutschen Aktienmarktfragen sich daher, ob die zweite Jahreshälfte 2017 ähnlich positivverlaufen kann wie die ersten sechs Monate des Jahres insgesamt.Entscheidend dafür dürften die weiteren Schritte der EuropäischenZentralbank (EZB) sein. Wie sensibel Börsianer auf Aussagen von EZB-ChefMario Draghi oder Interviews von Janet Yellen reagieren, wurde in denvergangenen Wochen sehr deutlich. In den meisten Fällen wird die extremlockere Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken der vergangenen Jahreals Grund für die positive Entwicklung an den weltweiten Börsen genannt.Diese hat uns nicht nur niedrige Zinsen, sondern auch steigendeAktienkurse beschert. In vielen Marktkommentaren ist von der lockerenGeldpolitik als Lieblingsspielzeug von Börsianern oder einer Droge dieRede. Inzwischen fürchten Aktienmarktteilnehmer offenbar, dass die EZB,Fed & Co ihnen ihr Lieblingsspielzeug wegnehmen oder sie auf Entzugsetzen könnten.Hierzulande sorgte insbesondere EZB-Chef Mario Draghi für Aufsehen. Am27. Juni sprach er auf einer Notenbank-Konferenz im portugiesischenSintra. Marktteilnehmer interpretieren seine Aussagen in Bezug auf diesich erholende Wirtschaft in Europa und die schwindenden Gefahren einerDeflation als Anzeichen für einen bevorstehenden Schwenk in derGeldpolitik der EZB. Die Folge war ein deutlicher Anstieg des Eurokursesgegenüber dem US-Dollar. Daraufhin legte der DAX wiederum denRückwärtsgang ein. Schließlich sind in der ersten deutschen Börsenliga,genauso wie in der Gesamtwirtschaft, viele exportstarke Unternehmen zufinden. Eine stärkere europäische Gemeinschaftswährung sorgt dafür, dasssich ihre Waren auf dem Weltmarkt verteuern und die Nachfrage sinkt.Während spekuliert wird, ob die EZB ihre Geldpolitik straffen könnte,ist die Fed längst dabei, diese zu „normalisieren“ und die Leitzinsenanzuheben.Auch wenn die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik wichtigerNotenbanken für eine Unterbrechung der jüngsten Kursrallye an denAktienmärkten gesorgt hat, heißt dies nicht, dass DAX & Co ihreRekordjagd nun endgültig abblasen müssen. In den USA hoffen Börsianernoch auf eine Steuerreform und Infrastrukturinvestitionen. Hierzulandehilft die positive wirtschaftliche Entwicklung. Deutschland, als diegrößte Volkswirtschaft Europas, dient als Zugpferd. Schließlicherreichte der ifo Index, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer,zuletzt seinerseits neue Rekordstände. Eine starke Konjunktur könnte dieUnternehmensgewinne und damit letztlich die Aktienkurse ankurbeln.Geldpolitik hin oder her.Spekulative Anleger, die jedoch steigende DAX-Kurse erwarten, könntenmit einem WAVE XXL Call der Deutschen Bank (WKN DL9SXM) auf ein solchesSzenario setzen. Der Hebel dieses Open-End-Papiers liegt derzeit bei6,62, die Knock-Out-Schwelle bei 10.690,00 Indexpunkten. Wer aber alsspekulativer Anleger eher short-orientiert ist, könnte mit einem WAVEXXL Put der Deutschen Bank (WKN DM11JZ, aktueller Hebel 5,90;Knock-Out-Schwelle bei 14.170,00 Indexpunkten) auf fallendeDAX-Notierungen setzen.Stand: 06.07.2017© Deutsche Bank AG 2017Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatungdar. Weitere, ausführlichere Angaben zu den Wertpapieren einschließlichder Risiken sind den jeweiligen Basisprospekten, nebst etwaigerNachträge („Basisprospekte“) sowie den jeweiligen EndgültigenBedingungen zu entnehmen. Der Basisprospekt und die EndgültigenBedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument derWertpapiere dar. Anleger können die Basisprospekte nebst den jeweiligenEndgültigen Bedingungen bei der Deutsche Bank AG, Mainzer Landstraße11-17, 60329 Frankfurt am Main (Deutschland) kostenlos in Papierform unddeutscher Sprache erhalten und unter www.xmarkets.de herunterladen.Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DeutscheBank AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.