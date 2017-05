DAX – Bullen schlagen zurück. ifo, Fed und HVs im Fokus

23.5.: Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Mai

23.5.: Deutschland – BIP Q1, detailliertes Ergebnis

24.5.: Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Juni

24.5.: Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Mai,

24.5.: USA – US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 2.-3. Mai

25.5.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Mai

26.5.: USA – Auftragseingang Langlebige Güter, April

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 52,35 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 85,65 8,00 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 30,80 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 20,87 8,00 Open End

die Bären haben sich in der zurückliegenden Woche zurückgemeldet. Im Bereich von 12.500 Punkten im DAX® haben die Bullen jedoch wieder dagegen gehalten. Das Störfeuer aus Washington reichen derzeit nicht, um die Märkte derzeit deutlicher in die Knie zu zwingen. Solide Wirtschaftsdaten und mehrheitlich überraschend gut ausgefallene Quartalsergebnisse der Unternehmen stützen die Aktienmärkte.Erneute Fusionsspekulationen um eine Fusion mit Tata Europa gab in der vergangenen Woche der Aktie von thyssenkrupp deutlich Aufwind. RWE profitierte von Meldungen, wonach Gespräche um einen Milliarden-Deal mit der französischen Engie im Gange sind. Im Fokus steht hierbei die Beteiligung an Innogy. In der zweiten Reihe standen die Aktien von Aixtron, Aurubis (gute Quartalszahlen), Drillisch (United Internet plant Übernahme) und Salzgitter (steigende Stahlpreise) im Fokus der Anleger.Derweil setzte der Ölpreis den Aufwärtstrend fort. In der kommenden Woche treffen sich die OPEC-Staaten mit Nicht-OPEC-Ländern wie Russland um über eine Verlängerung der Förderkürzungen zu beraten.In der kommenden Woche werden unter anderem der Gfk-Konsumklimaindex für Juni und das Protokoll der Sitzung des US-Offenmarktausschusses vom 2.-3. Mai veröffentlicht. Diese und andere Wirtschaftsdaten könnten den Märkten entscheidende Impulse geben. Zudem stehen noch eine Reihe von Hauptversammlungen an.Kommende Woche werden unter anderem Tele Columbus und Vonovia Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden unter anderem Evonik, Fraport, Grammer, Hugo Boss, Lanxess und Pfeiffer Vacuum zur Hauptversammlung.Widerstandsmarken: 12.680/12.780 Punkte Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590/12.640 PunkteDer DAX® konnte sich zum Wochenschluss etwas verbessern und schob sich an die kurzfristige 50%-Retracementlinie von 12.640 Punkten. Ob das reicht, um die Bären in die Flucht zu schlagen, ist fraglich. Viele Bullen werden warten bis die Hürde bei 12.680 Punkten genommen ist um einzusteigen. Solange dies nicht erfolgt, muss mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. Unterhalb von 12.590 Punkten droht eine Konsolidierung bis 12.440/12.500 Punkte. Betrachtungszeitraum: 28.04.2017 – 19.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 20.05.2012 – 19.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2017; 17:32 UhrQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2017; 17:32 UhrDie Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.Weitere aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen und Investmentideen im