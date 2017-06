DAX: Bringt der Hexensabbat die Wende in den Indizes?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am 16. Juni ist ein großer Verfallstag, den man auch Hexensabbat nennt. An diesem Tag wird abgerechnet. Das bedeutet, dass am nächsten Freitag die Abrechnungspreise für Optionen und Futures bewertet werden. Das könnte für diese Woche noch steigende Kurse bedeuten, denn vielleicht wollen die Akteure den Abrechnungspreis für die Terminkontrakte hoch halten. Dies konnte man mindestens bisher sehr oft beobachten. Wir wagen deshalb die Prognose, dass wir in dieser Woche noch keinen Absturz erleben.



Für den DAX halten wir die Marke von 13.000 Punkten als eine wirklich schwer zu nehmende Hürde. Vielleicht bewegt sich der deutsche Leitindex noch einmal etwas nach oben und man sieht in dieser Woche eine Seitwärtsbewegung. Was nach dem Hexensabbat passiert, werden wir sehen. Nach dem Kurverlust an der Nasdaq ist in der nächsten Woche fast alles möglich. Wir denken aber, dass man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, denn eine Korrektur bis 12.000 Punkte ist jederzeit möglich. Das Fazit kann nur sein: absichern, absichern, absichern!





