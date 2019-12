DAX – Der Brexit kommt und der Markt feiert!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® profitierte gestern Nachmittag von dem x-ten Trump-Tweet, dass ein sehr „großer Deal“ mit China kurz vor dem Abschluss steht, unterschrieben ist natürlich noch nichts. Es hat aber gereicht, um den Index wieder über 13.250 Punkte zu hieven. Heute Vormittag startet der Index dann mit einer riesigen Aufwärtskurslücke direkt auf einem neuen Jahreshoch.



Der Markt feiert, dass die Unsicherheit weg ist! Boris Johnsons Konservative haben gewonnen und der Brexit wird nun so sicher kommen wie das Amen in der Kirche. Was daran allerdings positiv für die deutsche Exportwirtschaft und die im deutschen Leitindex gelisteten Unternehmen sein soll, erschließt sich mir aktuell noch nicht so ganz.

Gut möglich, dass der Markt das bald auch so sieht und zumindest die heutige Eröffnungskurslücke bald wieder geschlossen werden wird. Aber wer weiß, der nächste 200-Punkte-Schub auf ein neues Allzeithoch ist vielleicht nur einen einzigen Tweet entfernt – ich weiß es nicht. Fakt ist, der Bereich des bisherigen Jahreshochs bei 13.370 Punkten fungiert aktuell als Unterstützung, wird dieses Level unterboten, könnte kurzfristig Abwärtsdynamik aufkommen. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2019 – 13.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.11.2014 – 13.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

