DAX, Brent, Euro – unsere Auswahl

Der DAX nutzt den August für seine übliche Sommerkorrektur und erstmals 2017 fallen auch die Kurse an den US-Märkten. Wundern darf dies niemanden. Die Kurse waren derart überhitzt, dass die Krise um Nordkorea als willkommener Anlass für Gewinnmitnahmen gesehen wird. Mehr als Gewinnmitnahmen sind es bisher nicht, am US-Markt hat die Korrektur sogar gerade erst begonnen. Der DAX jedoch ist schon weiter. Er hat sich 1.000 Zähler von seinem Rekordhoch entfernt und seine Überhitzung abgebaut. Sollte die Volatilität weiter steigen und die Angst in den Markt zurückkehren, dürfen Antizykliker genau dann über einen Wiedereinstieg nachdenken.

Wie immer gilt für clevere Investoren die Regel – sei mutig, wenn andere ängstlich sind und sei vorsichtig, wenn alle optimistisch sind. Genau dies war vor einigen Wochen der Fall – wer wollte da etwas von Absicherung hören als die Kurse Tag für Tag kletterten. Der Korrekturbedarf an Wall Street geht jedoch noch weiter, gerade die Technologietitel brauchen angesichts von Dynamik und Bewertung dringend ein paar Gewinnmitnahmen.

Fundamental hat sich dabei wenig geändert – die US-Wirtschaft läuft ordentlich aber nicht überragend, die Zinsen dürften 2017 noch einen Tick klettern, die Weltwirtschaft ist anständig unterwegs. Auffällig – die Stärke des Euro hat ihr Ende gefunden, die Flucht in Staatsanleihen im Zuge der Nordkorea-Krise war darüber hinaus auffällig. Zinsen fallen wieder statt zu steigen. Dies ist positiv für Aktien zu sehen.

Bei knapp 13.000 Zählern stand die Aktienampel auf rot. Jetzt springt sie aus Bewertungssicht in Europa und aus Sentiment-Sicht auf gelb. Immerhin. In der kommenden Woche dürfte die Nervosität groß bleiben, doch schwache Tage können für deutsche Anleger ab jetzt Kauftage unterhalb der 12.000 sein.

