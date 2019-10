von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten



Zwei Wochen war der Dax im Rallyemodus – heute macht er zunächst einen Boxenstopp. Zwar bleibt nach wie vor die Hoffnung auf einen geregelten Brexit und eine Einigung im Handelsstreit. Doch Anleger lehnen sich heute nicht mehr weiter aus dem Fenster. Der Dax pendelt um den Schlusskurs vom Donnerstag.



12.814 Punkte lautet das gültige Jahreshoch, welches der Dax am Donnerstag nach hoffnungsvollen Brexit Signalen aus Brüssel erarbeitet hat. Doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein und der Dax ging bei 12.654 Punkten aus dem Handel – 160 Punkte unter dem Tageshoch.

Denn bei aller Brexit Euphorie – ob der Vertrag am Samstag tatsächlich durchs englische Parlament kommt ist eher unwahrscheinlich.

Dazu kommt, dass die Wirtschaft in China so langsam wächst wie seit 30 Jahren nicht mehr. Für Analysten ganz klar eine Folge des Handelskrieges.







Osram – legt AMS nach?





Osram Aktien rücken wieder in den Bereich der Übernahmehoffnung. Denn der österreichische Sensorspezialist AMS will nach der gescheiterten Übernahme angeblich nochmal nachlegen. Wahrscheinlicher scheint, die Mindestannahmequote zu senken – an der Höhe des Angebotes von 41 Euro wird vermutlich nicht gerührt.







Danone QIII unter Erwartung





Der französische Lebensmittelkonzern Danone ist im dritten Quartal zwar stärker gewachsen als in den Vorquartalen, bleibt aber unter der Erwartung. Jetzt senkt Danone die Erwartung für den Umsatz leicht von 3% auf 2,5%. Die Marge bleibt durch Einsparungen bei 15% - so das Ziel. Danone Aktien geben deutlich nach.



Analysten