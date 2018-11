DAX – Box-Trading: Jahresendrally!?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einigen Tagen ohne Trade in der Box-Strategie hat es nun wieder geklingelt, ein Signal wurde generiert. Nachdem die vorherige Box ganz im Sinne des übergeordneten Short-Trends ein Short-Signal geliefert hatte – Einstieg und Teilausstiege sind im Chart markiert (Kreise) -, haben wir es nun mit einem Long-Signal zu tun.

Der DAX hat mit seiner sportlichen Gegenbewegung in dieser Handelswoche zumindest Ambitionen angemeldet, sich vom übergeordneten Abwärtstrend loszulösen, und damit die Chance auf eine Jahresendrally erhöht. Heute wurde dann noch eine große Aufwärtslücke gerissen, die Vorgaben aus den USA und Asien waren einfach zu gut. Dazu passt dann auch die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit, dem Thema, das die Finanzmärkte seit Wochen merklich belastet. Die Kurslücke lässt den deutschen Leitindex über der Box in den Freitagshandel starten und mich eine Long-Position eröffnen. Ob die schöne Gewinnserie im Box-Trading weiter anhält? Lassen wir uns überraschen!





GER30 im aktuellen Stunden-Chart – Quelle: CFX Trader





Update zur letzten EURUSD-Box bzw. dem Artikel von letzter Woche: Die Vorgaben aus dem Artikel für eine Teilgewinnmitnahme wurden erfüllt und entsprechend 100 Pips mitgenommen. Mittlerweile, nachdem die Euro-Optimisten wieder etwas Mut geschöpft haben, wurde der leicht in die Gewinnzone nachgezogene Stopp gerissen. So bleibt ein kleiner Gewinn-Trade von

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Ihr Till Kleinlein



Dies ist keine Handelsempfehlung!