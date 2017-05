Mit DAX-Bonus-Zertifikaten auf unterschiedlichen Wegen zu 6%

Für Anleger, die mit Hilfe von Capped-Bonus-Zertifikaten auf den DAX-Index in den nächsten 4 Monaten Erträge im Bereich von 6 Prozent anpeilen wollen, stehen zwei unterschiedliche Vorgangsweisen zur Verfügung.

Einerseits kann man mit Zertifikaten mit tiefen Barrieren und ungewöhnlich hoch erscheinenden Caps innerhalb der nächsten 4 Monate dieser Renditechance verwirklichen. Allerdings ist das Verlustrisiko wegen des konstruktionsbedingt hohen Aufgeldes dieser Zertifikate im Falle der Barriereberührung sehr hoch, weil das Aufgeld bei der Berührung der Barriere verloren ist.

Andererseits ermöglichen auch Zertifikate mit geringerem Aufgeld innerhalb des genannten Zeitraumes ähnlich hohe Renditen. Wegen des geringeren Abstandes zur Barriere ist allerdings die Gefahr der Berührung der Barriere höher, als bei den Zertifikaten mit sehr hohen Aufgeldern.

Bonus-Zertifikat mit Bonuslevel und Cap bei 55.000 Punkten

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX-Index mit der Barriere bei 10.600 Punkten, Bonuslevel und Cap bei 55.000 Punkten, BV 0,01, ISIN: DE000HU9JLU3, Bewertungstag 15.9.17, wurde beim Indexstand von 12.690 Punkten mit 516,41 – 516,66 Euro gehandelt. Wenn der Index bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 550 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 4 Monaten bei einem bis zu 16,46-prozentigen Indexrückgang einen Ertrag von 6,45 Prozent. Berührt der DAX-Index bis zum Bewertungstag die Barriere und notiert er am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat am 22.9.17 mit einem Hundertstel des am 15.9.17 ermittelten DAX-Schlusskurses zurückbezahlt. Im Falle der Barriereberührung sind hohe Verluste möglich.

Bonus-Zertifikat mit Bonuslevel und Cap bei 14.600 Punkten

Wer hingegen lieber mit einem Zertifikat mit geringerem Aufgeld einen ähnlich hohen Ertrag erzielen will, muss einen geringeren Sicherheitspuffer akzeptieren. Das Commerzbank-Bonus-Zertifikat mit Bonus-Level und Cap bei 14.600 Punkten und der Barriere bei 11.650 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 13.9.17, ISIN: DE000CE8SL59, wurde beim Indexstand von 12.690 Punkten mit 137,66 – 137,68 Euro taxiert. Verbleibt der DAX-Index bis zum Bewertungstag oberhalb der 8,19 Prozent entfernten Barriere, dann wird das Zertifikat am 20.9.17 mit 146 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 6,04 Prozent entsprechen wird. Befindet sich der Index nach der Barriereberührung unterhalb des Caps, dann wird auch dieses Zertifikat am Fälligkeitstag mit einem Hundertstel des am Bewertungstag ermittelten Indexstandes zurückbezahlt. Da der aktuelle Kaufpreis des Zertifikates einem Indexstand von 13.768 Punkten entspricht, verfügt es im Falle der Barriereberührung über ein geringeres prozentuelles Verlustrisiko, als das Zertifikat mit dem hohen Bonuslevel.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Anlageprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek