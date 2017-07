DAX – Börsenampel auf gelb

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienrally der letzten Jahre ist zu großen Teilen auf billigem Geld und Nullzins aufgebaut worden. Der Anstieg der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,25 auf 0,55 Prozent binnen weniger Wochen macht Anleger nervös und das zurecht. Denn steigende Zinsen kann dieser Markt nicht gebrauchen und deshalb werden in den nächsten Wochen alle an den Lippen von Mario Draghi hängen. Gleichzeitig ist die bisherige Korrektur beim DAX nicht mehr als ein kleiner Rücksetzer. Für eine ausgedehnte Bereinigung des Marktes muss der Index merklich unter 12.000 Zähler sinken, auch und vor allem in den USA muss Luft aus den Kursen. Wie das gehen kann, zeigt Tesla beispielhaft seit einigen Tagen. Dort sieht man, wie Tech-Werte zuletzt mit gehöriger Phantasie aufgeblasen wurden. Immerhin – der US-Arbeitsmarktbericht zeigt, dass es am Jobmarkt noch einigermaßen läuft. Schwächesignale wie die US-Autokonjunktur müssen aber beachtet werden. Die Börsenampel steht auf gelb, der Dreiklang für die kommenden Wochen lautet Zinsen, Wachstum und gute Unternehmensergebnisse. Macht einer der Bereiche Probleme, dürfte es der DAX schwer haben

Bei Commerzbank könnte nun eine Pause anstehen, damit könnten sich auch hoch verschuldete Unternehmen wie E.ON und RWE erholen, sobald die zehnjährigen pausieren. Ansonsten gilt im Markt – Inliner mit Discount-Calls clever kombinieren, Teilgewinne bei DAX-Puts kassieren, Bonuszertifikate mit Abgeld kaufen, selektiv Aktienanleihen und Discounter erwerben und vor allem bei Öl die Volatilität nutzen.

