DAX: Bodenbildung in Gefahr

Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) Ende März 2018 bei 11.726 Punkten ein Korrekturtief absetzen konnte, gelang eine umfassende Erholung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich bis zur Hürde bei 12.640 Punkten bewegt, bevor darunter Ende April eine kleine bullishe Konsolidierungsflagge ausgebildet worden sei. Diese habe der DAX nach oben aufgelöst und mit dem Ausbruch über 12.640 Punkte ein Folgekaufsignal generiert. Es habe sich eine Aufwärtswelle bis zur 13.204 Punkte-Marke angeschlossen. Mitte Mai 2018 sei der Kursverlauf ausgehend von diesem Niveau in eine Konsolidierung übergegangen und sei auch direkt aus dem mehrwöchigen Aufwärtstrend herausgefallen. Im Einzugsbereich der 12.640 Punkte-Marke sei daraufhin eine Stabilisierung gelungen.









Ausblick: Die leichte Erholung der Vortage könnte bereits wieder beendet werden, nachdem der Index am Montag mit einem Anstieg die zuvor geöffnete Abwärtskurslücke habe schließen können. Sollten sich hingegen Anschlusskäufe oberhalb der 12.640 Punkte-Marke zeigen, wäre eine Wiederaufnahme der Rally bald möglich. Die Long-Szenarien: Bereits bei einem Anstieg über die 12.900 Punkte-Marke könnte die Ausbruchszone um 12.640 Punkte als bestätigt angesehen werden, was die Möglichkeit eines Anstieges bis zur 13.240 Punkte-Marke bieten dürfte. Die zuvor absolvierte Bodenbildung könnte aber in einem weiteren Schritt auch bis zur 13.596 Punkte-Marke führen.Die Short-Szenarien: Rutsche der Index unter die 12.600 Punkte-Marke, gerate das im Mai absolvierte Kaufsignal in Gefahr. Abgaben bis zur 12.312 Punkte-Marke könnten folgen. Unterhalb dieses Niveaus würde auch mittelfristig eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung drohen, was den DAX zur 11.726 Punkte-Marke führen könnte. (05.06.2018/ac/a/m)