DAX - Blue Chips preschen vor

DAX am Vortag:



12.126,78

101,74 / 0,85%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Freitag, 6. September 2019









Der zweite starke Handelstag in Folge führte im DAX zur Schließung der offenen Kurslücke vom 2. August und in der Spitze bis auf 12.151 Punkte, womit der Index jetzt bereits die nächsten Hürden ins Visier nimmt. Nachdem sich auch die Wall Street gestern Abend noch von ihrer besten Seite zeigte (Dow Jones +1,4%) könnte heute also ein erster Angriff auf die Widerstände rund um 12.200 Zähler starten. Dabei gilt:

Auf diesem Niveau verläuft eine ausgeprägte Volumenkante, die weiteren Kursanstiegen möglicherweise zunächst einen Riegel vorschiebt. Gelingt indes der Sprung über das Hindernis, eröffnet sich direkt neues Aufwärtspotenzial, das die Blue Chips bis an die 12.400er-Schwelle tragen könnte. In diesem Bereich wartet die markante Volumenspitze mit dem meisten Volumen seit dem bisherigen Allzeithoch aus dem Januar 2018, womit spätestens an diesem Level mit einer Verschnaufpause gerechnet werden sollte.

Auf der Unterseite haben sich dagegen mit dem gestrigen Kurssprung neue Unterstützungen herausgebildet; der erste Halt ist nun bei 12.035/12.000 Punkten zu finden, erst nach einem Rutsch unter die runde Tausendermarke müsste ein Gap-Close bei 11.957 Zählern einkalkuliert werden. Federn die Notierungen dort nicht nach oben ab, sondern setzen die Reise nach unten fort, wäre ein Abtauchen an bzw. in die altbekannte Haltezone zwischen 11.869 und 11.823 durchaus denkbar.

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3P86

Basispreis

10.506,40

13.932,96

Knock-out-Schwelle

10.506,40

13.932,96

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

7,33

6,58

Kurs1)

16,54

18,44



1)Uhrzeit: 06.09.2019 08:27:40