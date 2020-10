DAX nach Berg- und Talfahrt im Plus – US-Techs vor Zahlenreigen stabil

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass die Europäische Zentralbank heute noch die Füße stillgehalten hat, hat mehr mit den anstehenden US-Wahlen und dem Abwarten der nächsten Aktion der amerikanischen Notenbank zu tun und weniger mit dem fehlenden Willen der Frankfurter zu neuen Maßnahmen. Es ist zu erwarten, dass die EZB schon im Dezember wieder aktiv werden muss und wird, wenn sie Herr des sich nicht gerade positiv entwickelnden wirtschaftlichen Geschehens bleiben möchte.Der deutsche Aktienmarkt hat sich heute nach einem sehr volatilen Handel am Schluss für eine vorerst technische Gegenreaktion auf die herben Kursverluste der vergangenen Tage entschieden. Auch wenn das Infektionsgeschehen und die jetzt von den Regierungen ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus stark an das Frühjahr erinnern, als die Kurse an den weltweiten Börsen dramatisch einbrachen, ist die Situation nicht vergleichbar. Dieses Mal könnte eine solch massive Korrektur in der Tat ausbleiben, da sich Anleger jetzt schon für die nächste erwartete fiskal- oder geldpolitische Intervention positionieren. Schlechte Nachrichten könnten für diesen Markt also gute Nachrichten sein. Denn am Ende werden Regierungen und Zentralbanken die Märkte – wie sie es bereits versprachen – in jedem Fall stützen.Vor den wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor heute Abend sind die Verkäufe für den Moment auch dort versiegt. Die ersten Schnäppchenjäger sind bereits wieder eingestiegen. Die Tech-Aktien, die von den neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren, bleiben die Profiteure, wenn die Pandemie weitergeht. Irgendwann wird sich aber die Frage stellen, ob und wie lange die Technologieaktien den Gesamtmarkt noch oben halten können. Bislang hält im Nasdaq die Marke von 11.140 Punkten, unter der eine Trendwendeformation aktiviert würde, die im S&P 500 seit gestern und im DAX bereits seit vergangener Woche Realität ist. Heute Abend melden Apple, Facebook und Amazon ihre Zahlen und diese könnten damit auch dem Gesamtmarkt entscheidende Impulse geben.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.