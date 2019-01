DAX: Bereit für eine Korrektur? – Swing-Trading

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



gestern Abend versuchte sich der DAX erneut am Widerstand um 10.960 Punkten – und damit auch an der 11.000er-Marke. Als dann eben der deutsche Leitindex unterhalb des gestrigen Hochs eröffnete bin ich short gegangen, denn der Anstieg in 2019, den viele Anleger nicht auf dem Schirm hatten, sollte jetzt korrigiert werden.

Der horizontale Widerstand um 10.960 – knapp darüber dann auch bei 10.980/11.000 Zählern – ist markant und wird nun auch noch von der abwärts gerichteten Trendlinie (rote Linie) verstärkt. Somit trade ich hier in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends, immer die Variante, mit der höheren Erfolgsaussicht. Die charttechnische Lage ist für meine Trade-Aktivität also passend, doch muss natürlich immer berücksichtigt werden, dass Störfaktoren jede noch so schöne Trading-Idee ruinieren können. In der heutigen Welt reichen da schon irrwitzige Twitter-Meldungen von Donald Trump aus, um die Finanzmärkte zumindest zeitweise in eine bestimmte Richtung zu schicken. Wir müssen dies als Trader nicht gut finden. Wir müssen es aber akzeptieren und entsprechend immer auf der Hut sein.





DAX (GER30) im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderEin Rücksetzer letzte Woche hat den mehrfach in die Gewinnzone nachgezogenen Stopp der Gold-Long-Position gerissen. Somit endet dieser schöne Gold-Trade, der uns schon eine Weile hier begleitete – Einstieg bei 1.229 US-Dollar je Feinunze.Viel Erfolg beim Traden wünscht IhnenIhrTill KleinleinDies ist keine Handelsempfehlung!