DAX – Berechtigte Hoffnung auf Bewegung

Jede Woche immer das Gleiche schreiben zu müssen wird auf Dauer etwas eintönig. Der deutsche Leitindex gibt derzeit aber nicht mehr her, als einen ausgeprägten Seitwärtstrend. Für kurzfristig operierende Trader mag das Ausnutzen der kurzen Auf- und Abwärtsbewegungen in einer engen Range eine lohnende Marktphase darstellen. Für den mittel- bis langfristig orientierten Anleger ist es eine zermürbende Zeit, da es ein Warten auf eine Entscheidung ist mit ungewissem Ausgang. Tage mit einhundert Punkten und mehr in die eine oder andere Richtung stellen dabei die Anleger vor eine durchaus beachtliche Nervenbelastung.



Zuletzt ist der DAX wieder unter Druck geraten. Dabei ist ein Anpeilen der unteren Trendkanalbegrenzung um 12.500 Punkte ebenso wahrscheinlich, wie eine nächste Anstiegsbewegung in den oberen Bereich. Zwei Faktoren dürften in den kommenden Tagen und Wochen den Ausschlag geben, ob es einen Ausbruch nach oben oder unten geben wird. Der Ausgang der US-Wahl dürfte dabei eine ebenso große Rolle spielen wie die Angst vor einem zweiten Lockdown wegen Corona. Wie auch immer die Marktteilnehmer auf die zu erwartenden Ergebnisse reagieren werden, sehr lange wird der Seitwärtstrend nicht mehr anhalten können.

