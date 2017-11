DAX im Bann der Notenbanker – Euro wird wieder stärker

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Nikkei in Tokio ist stabil und die Wirtschaftsdaten, die heute Morgen veröffentlicht wurden, sehen gut aus. Das sind eigentlich gute Vorgaben für den Deutschen Aktienindex. Wäre da nicht der Euro, der gerade Anstalten macht, nach oben auszubrechen.

Eine Rally im Euro ist das letzte, was der DAX nach der Schwäche der vergangenen Tage gebrauchen kann. Das Podium der vier großen Zentralbanker der Welt heute in Frankfurt könnte eine Trendbewegung im Euro starten, die den Anlegern am Frankfurter Parkett nicht zwangsläufig schmecken muss. Heute kommt die Gefahr für den DAX klar von der Währungsseite.

An der Wall Street dürfte man auch heute wieder genauestens auf die Entwicklungen rund um die Steuerreform in Washington achten. Da es hier keine wirklichen Fortschritte gibt, bleibt der Handel zwar ruhig, aber auch ohne neue Impulse.