DAX - Bald tiefer im Zielbereich?

Noch halten die Bullen den Markt über der wichtigen Unterstützung bei 12096 Punkten, jedoch geht die Aufwärtsbewegung nur schleppend voran. Die Zeit arbeitet hier für die Bären und nährt unser alternatives Szenario, in welchem wir es hier nicht mit der großen Welle B zu tun hätten, sondern lediglich mit der Welle alt. (iv).

Damit würden wir uns nicht nur, nicht mehr so deutlich nach Norden ausdehnen, sondern auch die gesamte Korrektur weitaus schneller vorantreiben. Um diese aber wieder als primäre Erwartung hervorheben zu können, bedarf es eines Tagesschlusskurses unter 12096 Punkten. Weiterhin ist diese Erwartung nur haltbar, solange der Kurs nicht über 12373 Punkte ausbricht. Das würde uns sehr in die Karten spielen da wir damit in der Lage wären noch zu tieferen Kursen in unserem Tradingbereich Positionen nachzukaufen und aufzustocken.

Im Anschluss an die Beendigung der laufenden Korrektur erwarten wir ein Anlaufen der 13500 Punkte wie im Langristchart zu sehen.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG