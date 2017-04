DAX: Bald ein neues Allzeithoch?

Vor fast genau zwei Jahren erklomm der DAX das bisher noch gültige Allzeithoch. Damals, im April 2015, kletterte der deutsche Leitindex empor bis auf 12.390 Punkte. Generell gilt der April als durchaus starker Börsenmonat. So zählt dieser nach statistischen Erhebungen der letzten Jahrzehnte neben dem Dezember zu den besten Monaten eines Börsenjahres. Doch nicht nur die Saisonalität ist derzeit als positiv zu werten. Auch das Sentiment, sprich die Stimmung unter den Marktteilnehmern, könnte aktuell auf weiter freundliche Notierungen hindeuten. Laut der jüngsten Erhebung der Börse Frankfurt ist der Pessimismus unter den institutionellen Anlegern relativ hoch. Der Anteil der Bären, sprich Pessimisten, beläuft sich derzeit auf 43 Prozent. Was eher als gutes Zeichen zu werten ist. "Am Ende bleibt das Allzeithoch vom 10. April 2015 derzeit das Maß der Dinge, wobei ein deutliches Überschreiten der 12.400er Marke die jüngsten Pessimisten in Zugzwang bringen dürfte, weil Skepsis in diesem Falle kaum mehr hoffähig wäre", schreibt Sentiment-Experte Joachim Goldberg in seiner jüngsten Kolumne für die Börse Frankfurt.



Kurzfristiger Trendkanal



Seit Dezember des vergangenen Jahres bewegt sich der DAX in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie dieses Trendkanals verläuft derzeit bei etwa 12.100 Zählern. Das Kurstief im März wurde bei 11.850 Punkten markiert. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf den DAX (WKN VZ9L10) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einem in den kommenden April-Wochen schnell steigenden DAX ausgehen, mit einem Hebel von 10 überproportional davon profitieren. Sollte der Deutsche Aktienindex indes unter das Kurstief von März bei 11.850 Punkten fallen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: DAX (in Punkten)