DAX: Bald im Sommerloch?

Auch 2017 scheint ein gutes Jahr für Aktien zu werden. Seit Jahresbeginn konnte der DAX bislang um etwa 10 Prozent klettern. In den vergangenen Wochen allerdings ließ die Aufwärtsdynamik merklich nach. Bislang konnte der deutsche Leitindex die in erster Linie psychologisch bedeutsame Marke von 13.000 Zählern nicht knacken. Der Respekt vor der runden Marke scheint doch relativ groß. Hinzu kommt die Saisonalität. Heißt: Der August und der September sind die mit Abstand schlechtesten Monate eines Börsenjahres. Dies sagt die Statistik der letzten Jahrzehnte. Insofern sollte es nicht verwundern, wenn der DAX in den kommenden Wochen eine schöpferische Pause einlegt und nach unten korrigiert. Spannend in diesem Zusammenhang auch die kommende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Spekulationen über den Zeitpunkt einer geldpolitischen Straffung durch die EZB machen derzeit am Markt die Runde. Deutet EZB-Präsident Mario Draghi übermorgen ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik auch nur leise an, könnte dies die Laune am Aktienmarkt vorübergehend dämpfen.

Respekt vor der runden Marke



Zum Chart. Wie eben erwähnt, zeigte der DAX bislang durchaus Respekt vor der runden Marke von 13.000 Punkten. Das aktuelle Allzeithoch wurde Mitte Juni bei exakt 12.951 Punkten markiert. Die obere Begrenzung eines sehr kurzfristigen Abwärtstrendkanals verläuft derzeit bei etwa 12.650 Punkten. In dieser Kursregion wurde auch das aktuelle Monatshoch markiert. Mit einem Faktor-Zertifikat Short auf den DAX (WKN VN57ET) können sehr kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einem schnell sinkenden DAX in den kommenden Sommer-Wochen ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional davon profitieren. Sollte der DAX indes die runde Marke von 13.000 Punkten überwinden, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.





Tageschart: DAX (in Punkten)