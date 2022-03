DAX – Ausverkaufssituation liegt hinter uns

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der vergangenen Woche hat sich beim DAX eine ausgesprochene Ausverkaufssituation ergeben. Ob diese bereits final war, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Trotzdem ist es auffällig, dass die untere Unterstützungszone im Bereich um 12.500 Punkte gehalten wurde. Sehr schnell hat sich der DAX dann wieder nach oben bewegt und ist in die darüber liegende Widerstandszone gestiegen. Das Niveau konnte allerdings zum Wochenschluss nicht nachhaltig gehalten werden. Die Umsätze waren zuletzt recht hoch, was ebenfalls für eine Ausverkaufssituation spricht.



Ob die Kaufsignale bei den Indikatoren ausreichen, um nun eine Aufwärtsbewegung zu starten und den Abwärtstrend zu brechen, ist derzeit noch offen. Immerhin hat sich die Situation in der Ukraine bedauerlicherweise nicht verändert, die Marktteilnehmer konnten aber eine kräftige Korrekturbewegung einleiten. Derzeit werden die Märkte natürlich von den Nachrichten aus der Ukraine bestimmt und nicht von den Wirtschaftsnachrichten. Von der technischen Situation her spricht einiges für eine Gegenbewegung, eine weitere Eskalation würde eine solche nicht zulassen.

Finanztrends Video zu DAX



Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.