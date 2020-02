DAX: Der Ausverkauf geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Talfahrt scheint kein Ende zu nehmen: Auch am Donnerstag sieht es beim DAX nach einem tiefroten Handelstag aus. Bis zum Mittag gibt der deutsche Leitindex rund 2,2 Prozent ab und rutscht damit unter die Marke von 12.500 Punkten. Auch vermeintlich positive Signale wie der überraschende Anstieg der Wirtschaftsstimmung im Euroraum für Februar scheinen derzeit gegen die Panik rund um das Coronavirus keine Chance zu haben – selbst wenn der Economic Sentiment Indicator (ESI) auf den höchsten Stand seit Mai 2019 steigt.Keine Aktie wird am Donnerstag in Stuttgart häufiger gehandelt, keine DAX-Aktie leidet unter so hohen Verlusten: Die Rede ist von der Lufthansa. Für die Aktie der Kranich-Airline geht es heute rund 4,5 Prozent gen Süden. Erst gestern hatte die Lufthansa angekündigt, aufgrund des Coronavirus ein Sparprogramm einzuläuten. So sollen unter anderem Flüge und Fortbildungen für Mitarbeiter gestrichen werden.Als besonders konjunkturabhängiger Titel leidet auch BASF unter den Auswirkungen des Coronavirus. Am Donnerstag wird die Aktie zwar rege gehandelt, verliert jedoch rund 0,8 Prozent und notiert bei 56,20 Euro. Damit nähert sich BASF seinem 52-Wochentief aus dem August 2019, das bei 55,68 Euro liegt.Frische Unternehmenszahlen gab es heute von Bayer: Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 18,5 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis legte um rund 28 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zu. Damit erreichte Bayer seine Finanzziele – einen Schub gibt das der Aktie am Donnerstag jedoch nicht: Sie fällt um 2,5 Prozent auf 67,50 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.