DAX: Aussteigen oder sind das Kaufkurse?

Die Lage hat sich seit dem Wochenende massiv verschlechtert. Am letzten Sonntag konnte man noch Hoffnung auf eine Stabilisierung haben, die sich allerdings in den letzten Tagen zerschlagen hat. Schon vor zwei Wochen hatten wir geschrieben: „Die Hürde bei 13.000 Punkten erscheint uns aber sehr groß und es bleibt abzuwarten, was passiert. Kleinste äußere Einflüsse könnten das Fass zum Überlaufen bringen und den Abwärtstrend einläuten.“ Exakt so ist es gelaufen. Am Sonntag hatten wir in unserem Beitrag schon bemerkt:



„Die Aussicht ist allerdings im DAX etwas trüber geworden. Bei einem kleinen Ausrutscher unter 12.638 Punkte fällt der DAX in den Seitwärtstrend zurück und ab 12.590 Punkte kann er nach unten abgleiten. Bleiben Sie also auf jeden Fall wachsam und sichern Sie die Positionen sehr gut ab.“ Die nächste Unterstützung liegt bei 12.390 Punkten. Sollte der Index unter 12.300 Punkte rutschen, muss man davon ausgehen, dass es bis 12.050 Punkte abwärts geht. An den US-Börsen sieht es nicht wesentlich anders aus. Wir denken, dass das Hoch bei 21.528 Punkten im Dow Jones vorerst nicht mehr in Schlagdistanz kommen wird. Das sehen wir beim Nasdaq Composite Index ähnlich. Da lag das Allzeithoch bei 6.321 Punkten und derzeit sieht es so aus, als ob es zunächst bis auf 6.000 Punkte nach unten geht. Im Moment würden wir auf jeden Fall Kasse machen und abwarten, ob sich hier oder da mal eine Chance auf einen starken Trade ergibt.





